Ce afaceri are la mare fostul fotbalist Ioan Andone. Mai greu la Olimp ca la Otopeni Fostul mare fotbalist Ioan Andone vrea sa dea lovitura la mare cu un complex rezidențial de lux la Olimp, dupa succesul de la Otopeni. Din pacate, insa, proiectul este in mare intarziere, existand probleme cu autorizațiile. Investiția se deruleaza in Padurea Comorova, unde Andone are in plan sa construiasca 150 de apartamente in cadrul proiectului de lux La Reserva Natura din stațiunea Olimp. Un studio va costa peste 100.000 de euro, in timp ce prețul unui duplex va depași 400.000 de euro. Problemele lui Andone pornesc de la faptul ca Agenția pentru Protecția Mediului Constanța a decis ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Propunere controversata a patronatelor din turism. O taxa impusa celor care vor sa plece in vacanta in strainatate. Ministerul Economiei sustine ca pana acum nu a fost discutata o altfel de idee, insa patronatele vor sa propuna un proiect de lege. Un euro pe zi pentru fiecare membru de familie este…

- Primaria Voluntari a lansat la licitație, pe SEAP, un contract pentru proiectare și execuție „Centura ocolitoare tip autostrada, DN1 – DN2, Prelungirea Str. Erou Nicolae”. Primaria Voluntari ofera un contract de 53 milioane de lei pentru extinderea șoselei de centura din oraș, conform unui anunț aparut…

- Inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au luat o decizie șocanta astazi, inchizand celebrul restaurant al lui Pescobar din Herastrau, Taverna Racilor . Controalele amanunțite efectuate in acest local au dezvaluit nereguli grave in gestionarea marfii, care au pus in…

- Simona Balanescu și Rareș Dragomir divorțeaza dupa 10 ani de casnicie. In septembrie, anul trecut, artistul dezvaluia ca in pandemie au fost la un pas de desparțire, dar au reușit sa se impace. Pentru cateva luni doar pentru ca deja au inaintat zilele astea actele de divorț. Vedeta TV Simona Balanescu…

- Ca persoanele in varsta sa fie private de cardul lor bancar este o chestiune care se discuta in prezent de catre autoritațile nipone, mai precis de catre Agenția naționala a poliției din Japonia, potrivit South China Morning Post. Scopul acestei masuri drastice ar fi evitarea ca persoanele in varsta,…

- Este vorba de proiectul "Cresterea mobilitatii urbane prin extinderea zonei de agrement cu pista pentru biciclete si alee pietonala pe malul Lacului Techirghiol ndash; Oras Techirghiol, Jud. Constanta ndash; etapa I" Valoarea totala a proiectului este de 2.443.567,04 lei Agentia pentru Protectia Mediului…

- Matyfish SRL este detinuta de Matei Datcu de la Pescaria lui Matei Doreste infiintarea unei hale de productie peste si produse din peste Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul firmei Matyfish…

- Este vorba de "Realizare cheu in portul Constanta Zona Midia", propus a fi amplasat in judetul Constanta, orasul Navodari, Incinta Port Midia Navodari In portul Constanta ndash; zona Midia sunt in prezent teritorii semiamenajate, realizate cu materiale nisipoase provenite din dragajele efectuate pentru…