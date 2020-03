Stiri pe aceeasi tema

- Urmare anchetei epidemiologice efectuate de catre Directia de Sanatate Publica Timis au fost identificati 20 de contacti apropiati ai tinerei de 15 ani, depistata pozitiv cu noul coronavirus COVID 19.La aceasta ora, personalul de specialitate al Directiei de Sanatate Publica Timis se afla pe teren pentru…

- DSP Timiș transmite ca la liceul unde invața fata și baiatul din Timișoara care au coronavirus se iau masuri de igiena curente, cu intensificarea dezinfectiei. Ancheta epidemiologica in cazul persoanelor care au luat contact cu fata de 16 ani este in desfasurare, iar contactilor apropiati le vor fi…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat, astazi, ca va lua noi masuri in cazul Liceului de Industrie Alimentara din Timișoara, unde au fost descoperite ultimele doua cazuri de imbolnavire cu coronavirus – un baiat și o fata, in varsta de 16 ani. ” In unitatea de invatamant se iau masuri de igiena…

- Toți colegii de clasa ai tanarului de 16 ani, ale carui teste au ieșit pozitive pentru coronavirus, vor fi izolați la domiciliu, iar cursurile clasei vor fi suspendate, anunta Direcția de Sanatate Publica Timiș. Suspendarea cursurilor pentru clasa in care a invațat baiatul confirmat cu noul coronavirus…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș face, in aceasta dupa amiaza, ancheta epidemiologica la Liceul de Industrie Alimentara din Timișoara unde este elev adolescentul de 16 ani care, astazi, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, acesta este coleg cu alți 20 de adolescenți…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care a fost depistata pozitiv cu coronavirus, dupa o vizita in Italia, si care a fost internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes” a intrat in contact cu parintii sai, care locuiesc la Lugoj, si cu patru prieteni din Timisoara, cu totii urmand sa fie…

- Femeia infectata cu coronavirus a fost transportata la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, in condiții speciale, intr-o ambulanța cu izolet. Femeia de 38 de ani locuiește singura intr-un bloc nou construit de pe strada Mures. Ea s-a intors de la Bergamo in 20 februarie si a stat izolata in aceasta…

- Directia de Sanatate Publica Timis a transmis ca femeia depistata pozitiv cu coronavirus, la Timisoara, a vizitat localitatea San Giovani Bianco din Italia, aflata la 30 de kilometri de Bergamo. Autoritatile incearca acum sa afle cu cine a luat aceasta contact dupa revenirea in tara.