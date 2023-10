Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu este modest dupa ce a dat o pasa de senzatie la golul lui Tudor Baluta din minutul 66. Farul – U Cluj s-a terminat 1-1, iar Constantin Budescu a fost declarat „omul meciului”. Budescu a anuntat, in interviul de dupa meci, ca obiectivul echipei sale este accederea in play-off. De altfel,…

- Nelutu Sabau e multumit de rezultat, dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul clujenilor a dezvaluit ca elevii lui s-au aratat nemultumiti in vestiar de jocul prestat cu Farul. Ioan Ovidiu Sabau a spus ca ar fi un vis ca echipa lui sa intalneasca Farul si in play-off. Nelutu Sabau, dupa Farul – U Cluj […]…

- Gica Hagi a fost dezamagit dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația jucatorilor sai, din cadrul remizei inregistrate la malul marii. De asemenea, a vorbit și despre gafa lui Aioani, care a provocat golul lui Campanu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat…

- Marius Stefanescu i-a dedicat golul sotiei dupa Farul – Sepsi 2-1! Mijlocasul covasnenilor a recunoscut ca echipa lui nu se afla deloc intr-o perioada buna. Stefanescu a marcat un eurogol in minutul 45+2, dar nu a fost suficient ca echipa lui sa plece macar cu un punct de la Ovidiu. Marius Stefanescu…

- Sebastian Colțescu a dictat un penalty contestat de gazde in minutul 56 al derby-ului Farul - FCSB, pentru un presupus fault comis de Tudor Baluța asupra lui Adrian Șut. FCSB a avut minute bune in repriza secunda a duelului de la Ovidiu. O acțiune prelungita in careul advers a adus și cea mai controversata…

- Tudor Baluța, mesaj de lupta inainte de Farul – FCSB. Jucatorul lui Gica Hagi a vorbit despre derby-ul din etapa a 9-a a noului sezon de Liga 1. Meciul dintre Farul Constanța și FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmarita in format live text pe AS.ro. Tudor Baluța, […] The…

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Etapa a treia a Superligii 2023 2024 ii aduce campioanei Romaniei, Farul Constanta, un meci pe teren propriu cu Poli Iasi, echipa nou promovata si ultima clasata. Partida se joaca duminica, 30 iulie 2023, de la ora 18.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu. In clasament, Farul…