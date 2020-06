Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria mentine deocamdata restrictiile de calatorie pentru Romania si Ucraina, a declarat sambata Tibor Lakatos, membru al comitetului operativ pentru combaterea epidemiei de COVID-19, intr-un briefing de presa, transmite MTI. Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana…

- Persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina de 14 zile, a precizat Lakatos.Relaxarea restrictiilor legate de cele doua tari face obiectul unei analize atente, a mai spus el, afirmand ca Romania si Ungaria 'nu arata…

- Incepand cu 18 martie, s-a pus lacatul pe cluburile de sport din tara si, pana astazi, parea ca foarte putini oameni din Guvern sunt preocupati de redeschiderea lor. Daca in mai toate tarile din lume, salile de fitness s-au redeschis deja - in Ungaria de la 4 mai, iar in SUA inca dupa prima…

- Condițiile de intrare pentru șoferi romani in Austria:In condițiile in care intervalul orar de tranzitare a frontierei dintre Austria și Ungaria (prin punctul de trecere de la Nickelsdorf de pe autostrada A4) a fost modificat, accesul fiind permis zilnic, exclusiv in intervalul 20.00 - 12.00, incepand…

- "Pentru varianta Nadlac 2 (...) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria, astfel incat sa separam traficul de marfa de pe culoarul verde si autoturismele sa le reorientam spre alte puncte de trecere a frontierei, fie Nadlac 1 sau ceea ce opteaza partea maghiara, in sensul in care…

- MAE cere autoritatilor ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Bors, Cenad si Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa. ”In continuarea eforturilor intreprinse pentru solutionarea blocajelor care au afectat libera circulatie a persoanelor si transportul de marfuri spre…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Budapesta, a solicitat autoritaților deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa avand ca destinație Romania sau care tranziteaza Romania.Solicitarea a venit in continuarea…

- Mai multe tari din UE au adoptat in aceste zile interdictii de calatorie transfrontaliere, ca urmare a pandemiei cu Covid-19 si au afectat in acest fel si cetateni romani care au ales sa foloseasca aeroporturi din aceste tari. Deoarece cea mai recenta masura de aceasta natura a fost adoptata si de Ungaria,…