Incident socant intr-o manastire din judetul Brasov. O femeie a fost agresata de un calugar care a consumat alcool si fortata sa intretina relatii sexuale cu el. Aceasta a reusit sa scape intr-o clipa de neatentie si a reusit sa alerteze autoritatile. Un barbat de 57 de ani, calugar la o chilie de pe masivul […]