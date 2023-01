Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), dupa cea din decembrie, cand Austria și Olanda au blocat intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen, a avut loc joi in Suedia. La reuniune a participat și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Bode a transmis pe Facebook ca „in ceea ce…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, i-a cerut omologului suedez, Gunnar Strommer, un plan concret pentru deblocarea dosarului Schengen in perioada urmatoare. „Am participat astazi la Stockholm la sectiunea afaceri interne a Consiliului informal Justitie si Afaceri Interne, organizat de Presedintia…

- „Am participat astazi la Stockholm la secțiunea afaceri interne a Consiliului informal Justiție și Afaceri Interne, organizat de Președinția suedeza a Consiliului Uniunii Europene.Alaturi de miniștrii afacerilor interne din statele membre și partenerii europeni am abordat subiecte deosebit de importante…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, joi, pentru Euronews ca se declara „convins” ca Romania va intra in Schengen in 2023. Ulterior, intr-un mesaj postat pe pagina sa Facebook, Bode a discutat cu omologul sau austriac Gerhard Karner, și este increzator ca in perioada urmatoare „vom relua…

- „Consiliul European poate, conform Tratatului de Functionare a Uniunii Europene, sa discute despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen la solicitarea tarii noastre, cu acordul presedintelui Consiliului European si a Presedintiei Consiliului UE. Consiliul European ofera Uniunii, conform articolul 15…

- Problemele de migratie cu care se confrunta Austria nu pot fi imputate Romaniei, precizeaza marti ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.Acesta reitereaza ca Romania indeplineste toate conditiile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen."In mod categoric, tara noastra nu poate fi sanctionata…

- In pofida opozitiei Austriei, Romania are inca patru posibile solutii pentru a intra in spatiul Schengen, afirma europarlamentarul PSD Victor Negrescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, „varianta 1 este ca tara noastra sa solicite mentinerea subiectului pe ordinea de zi si sa insiste ca discutia…

