Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca are o parere foarte buna despre iubitul fiicei sale. Prezentatoarea de la PRO TV l-a caracterizat pe Mario Fresh in trei cuvinte și a avut numai lucruri bune de spus despre el, in ciuda zvonurilor aparute despre o posibila desparțire de Alexia Eram. Invitata in emisiunea „Intrebarea mesei…

- In luna martie, Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa, insa puțini sunt cei care știu cu ce probleme s-a confruntat iubita lui Smiley in cele noua luni de sarcina. Vedeta de la Antena 1 a ascuns suferința chiar și fața de mama sa, pentru ca nu-și dorea sa o ingrijoreze. Gina Pistol și-a dorit…

- De aproape 26 de ani, Andreea Esca se afla la pupitrul Știrilor PRO TV. Prezentatoarea TV a vorbit despre plecarea sa de la postul de televiziune care a consacrat-o, insa nu ar face acest pas prea curand. Andreea Esca a marturisit ca are contract pe o perioada nedeterminata. Andreea Esca a fost invitata…

- Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de știri din Romania, insa gafele de la pupitrul știrilor nu au ocolit-o nici pe ea. Iata care a fost una dintre acestea, povestite chiar de vedeta știrilor Pro TV. Andreea Esca are o experiența vasta in domeniul știrilor, insa situațiile…

- Invitata la emisiunea „Intrebarea Mesei Rotunde”, Andreea Esca a povestit care a fost cea mai mare gafa pe care a facut-o in timp ce prezenta știrile. Vedeta de la PRO TV a gasit imediat soluția pentru a ieși din incurcatura. Andreea Esca are o experiența impresionanta in televiziune, insa și ea a fost…

- Ramona Pauleanu a nascut prematur gemenii, iar timp ce 5 luni vedeta la PRO TV a pastrat tacerea despre situația prin care a trecut. Fiul ei este in continuare internet in spital, unde este ținut sub atenta supraveghere a medicilor. Proaspata mamica a povestit ce s-a intamplat in sala de operație.Gemenii…

- Andreea Esca este prima invitata a noului sezon al emisiunii „Intrebarea Mesei Rotunde”, emisiune moderata de Marius Manole. Actorul a facut și el o serie de declarații despre viața personala. Vacanța s-a incheiat și pentru una dintre cele mai iubite emisiuni online de pe platforma protvplus.ro. Marius…

- Adela Popescu a nascut al treilea copil pe 11 iulie. Mezinul familiei, al carui nume nu se știe inca, crește pe zi ce trece. Recent, familia s-a reunit, iar prezentatoarea de la Pro TV a fost surprinsa intr-o ipostaza emoționanta alaturi de cei trei baieți ai sai. Andrei și Alexandru, fiii cei mari…