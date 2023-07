Ce a făcut șoferul cu Porsche după ce a furat mopul din spălătoria auto Zilele trecute, șoferul unui Porsche a oprit intr-o spalatorie auto self-service din Brașov și a furat o galeata și mopul pe care le-a gasit acolo. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și dupa ce a realizat ca s-a facut de ras in online, barbatul și-a indreptat fapta. La cateva zile dupa ce a ajuns cunoscut de sute de mii de romani prin intermediul Facebook si a altor retele sociale, soferul cu Porsche din Brasov, filmat cand fura mopul si galeata, si-a dat seama de greseala si s-a intors sa inapoieze bunurile. S-a intors la spalatoria auto, „deghizat” cu o alta mașina și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

