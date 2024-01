Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a intervenit duminica in polemica legata de premiul de 30.000 de euro pe care orasul Timisoara l-a oferit presedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, aratand ca discutiile au aparut dupa ce a reactionat Ministerul rus de Externe, care a fost deranjat de unele critici din discursul rostit de sefa statului moldovean. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a comentat pe larg despre premiul primit de Maia Sandu in Romania in briefingul de presa pe care l-a sustinut la 17 decembrie, cand a acuzat Romania de „colonialism”. Maia Sandu a figurat pe locul 5…