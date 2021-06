Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a decis marti ca legea 55/2020 prin care este instituita starea de alerta in Romania este constitutionala. A fost admisa doar o exceptie de neconstitutionalitate la articolul 72, alineatul 2, care nu are insa impact asupra actului normativ in ansamblu.

- Legea care reglementeaza instituirea starii de alerta este CONSTITUȚIONALA: Decizia CCR Magistrații Curții Constituționale a Romaniei s-au pronunțat, in cursul zilei de marți, 8 iunie, pe exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Aproximativ 200 de oameni protesteaza, joi, in fața Palatului Parlamentului, nemulțumiți de restrictiile impuse pe parcursul starii de alerta. Tot astazi, judecatorii CCR sunt așteptați sa decida asupra legalitații starii de alerta, dupa ce au fost contestate masurile luate de Guvern. Protestatarii…

- Legea 55/2020 e contestata mai ales pentru ca acorda Guvernului competente similare cu cele ale Presedintelui Romaniei pentru instituirea starii de urgenta. Sunt depuse cinci sesizari de neconstitutionalitate venite de la instantele de judecata. Pe langa acestea și parlamentarii AUR au depus o cerere…

- Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind prelungirea starii de alerta…

- In ședința din 24 martie 2021, Curtea Constituționala, in cadrul controlului legilor anterior promulgarii, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulata de un numar de 33 de senatori aparținand Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și a constatat ca Legea…