- Guvernul a atacat la CCR ordonanța de urgența cu privire la rectificarea bugetului, care a fost modificata de Parlament, in sensul includerii majorarii punctului de pensie cu 40%, nu cu 14%, cum a stabilit Executivul.

- Guvernul a sesizat, marti, Curtea Constitutionala privind rectificarea bugetara care prevede majorarea pensiilor cu 40%. Parlamentul „a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului…

- Executivul va depune la CCR o sesizare privind proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara adoptat de Parlament pe 22 septembrie cu amendamentul prin care pensiile cresc cu 40%, au declarat surse guvernamentale. Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea proiectelor in Parlament, ca „iresponsabilitatea…

- Executivul va depune marti la CCR o sesizare privind proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara adoptat de Parlament pe 22 septembrie cu amendamentul prin care pensiile cresc cu 40%, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro.Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea…

- Plenul Parlamentului se va reuni marți pentru a dezbate proiectele privind rectificarea bugetului de stat și al asigurarilor sociale de stat pe 2020. Primul subiect pe ordinea de zi va fi marirea punctului de pensie la 40%, dupa cum prevedea legea inițial.

- Camera Deputaților și Senatul se reunesc, marți, în ședința de plen comun pentru aprobarea rectificarii bugetare. PSD a modificat ordonanța Guvernului în comisiile de specialitate astfel încât, Executivul ar putea fi obligat sa creasca pensiile cu 40% de la 1 septembrie și sa…

- ”USR avertizeaza ca PSD arunca in haos bugetul Romaniei prin modificarile aduse la rectificarea bugetara in Comisiile de Buget-Finante din Parlament. Doua dintre modificarile aduse la rectificarea bugetara, respectiv majorarea pensiilor cu 40% in loc de 14% si plafonarea imprumuturilor Romaniei de la…

- "Vom modifica Ordonanța de Urgența a Guvernului care privește rectificarea bugetara. O sa o modificam pentru ca ea prevede majorarea pensiilor cu doar 14% și nu cu 40% așa cum spune legea. Nu vom tolera furtul din banii care se cuvin pensionarilor și nu vom accepta sa fie bani pentru cumparat parlamentari,…