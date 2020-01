Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a stabilit, pentru 12 februarie, termen de judecata pentru sesizarile depuse de Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu la Legea bugetului de stat pentru 2020 si la Legea asigurarilor sociale.

- Legea bugetului de stat și bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2020, publicate in Monitorul Oficial Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an au fost publicate luni seara in Monitorul Oficial. În cursul zilei de luni, preşedintele…

- PSD deja a anuntat ca va contesta la CCR decizia Guvernului, urmand ca decizia magistratilor sa stabileasca regulile pentru viitor in ce priveste obligativitatea dezbaterii bugetului in Parlament. Ludovic Orban a explicat ca a ales aceasta cale extraordinara pentru ca era si presat de timp, dar si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a fost sesizata cu cererile de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre Guvern si Parlament cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2020, formulate de catre presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor. Guvernul…

- Sedinta Parlamentului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020 a inceput luni, potrivit agerpres.ro. Sunt prezenti 240 de parlamentari.Vor fi trei sedinte comune succesive ale Camerei Deputatilor si Senatului. Dupa ce premierul Ludovic Orban va prezenta angajarea…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, pe legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020."Proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat a tinut cont de legea pensiilor aflata in vigoare, iar in proiectul de lege pe care l-am…

- PSD pregateste reactia la angajarea raspunderii Guvernului pe legea bugetului de stat. Saptamana viitoare, imediat dupa adoptarea legii prin metoda angajarii raspunderii, presedintele Camerei Deputatilor va sesiza Curtea Constitutionala.Potrivit unor surse din cadrul PSD, contestatia la CCR…