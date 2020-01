Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 ianuarie sesizarea PSD asupra proiectului referitor la concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. PSD a depus luni la CCR sesizarea de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 ianuarie sesizarea PSD asupra proiectului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. PSD a depus, luni, la Curtea Constitutionala,…

- "Ordonanta de urgenta privind Codul administrativ, care a instituit indemnizatiile pentru primari si viceprimari, este supusa controlului constitutional. Avocatul Poporului a atacat-o la Curtea Constitutionala in integralitatea ei si este supusa controlului constitutional. Din punctul meu de vedere,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a apreciat luni ca nu este corect ca primarii sa beneficieze de pensii speciale, pana la pronuntarea deciziei Curtii Constitutionale privind Codul administrativ. "Ordonanta de urgenta privind Codul administrativ, care a instituit indemnizatiile pentru primari si viceprimari,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 21 ianuarie 2020 sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrative. Pe 28 august, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, astazi, conflictul juridic dintre Consiliul Superior al Magistraturii si fostul ministru al Justitiei Ana Birchall, precum si sesizarea privind neconstitutionalitatea alegerii lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. In plus, judecatorii…