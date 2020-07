Stiri pe aceeasi tema

- Argentina incearca sa rezolve ceea ce pare a fi o enigma: 57 de marinari au fost contaminati cu noul coronavirus dupa ce au petrecut 35 de zile pe mare, iar intregul echipaj a fost testat negativ inainte de a pleca, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Vasul de pescuit Etchizen Maru a revenit in port…

- Argentina incearca sa rezolve ceea ce pare a fi o enigma: 57 de marinari au fost contaminati cu noul coronavirus dupa ce au petrecut 35 de zile pe mare, iar intregul echipaj a fost testat negativ inainte de a pleca, noteaza AFP preluat de agerpres. Vasul de pescuit Etchizen Maru a revenit in port…

- Republica Ceha a inregistrat cel mai mare numar zilnic de contaminari cu Covid-19 dupa mai bine de doua luni, cu aparitia mai multor focare locale, au anuntat sambata autoritatile cehe din domeniul sanatatii, potrivit Agerpres. Ministerul Sanatatii ceh a raportat vineri 168 de noi cazuri, cea mai mare…

- Ministerul Sanatatii ceh a inregistrat vineri 168 de noi cazuri, cea mai mare crestere in decurs de 24 de ore din 11 aprilie pana in prezent, apoi alte 120 de cazuri sambata. Noile cazuri au majorat bilantul total in aceasta tara de 10,7 milioane de locuitori la 11.164 de contaminari, dintre…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Alte 247 de cazuri noi de infectare au fost inregistrate astazi pe teritoriul Republicii Moldova. Bilanțul persoanelor confirmate cu noul Coronavirus a ajuns la 8795 cazuri. © Sputnik / Miroslav Rotari Premierul Chicu cere ca Piața Centrala sa fie din nou inchisa - Iata…

- Noile cazuri de coronavirus continua sa scada in insula, iar Ministerul Sanatații de la Reykjavik a anunțat ca de luni, 25 iunie, va relaxa și mai mult masurile de restricție cauzate de Covid-19, a informat Le Figaro. Islanda relaxase deja restricțiile pe 4 mai, prin redeschiderea liceelor ​​și universitaților,…