Cazul Chercheș: Șefi demiși, apoi reveniți în funcții Dupa fuga edilului Chercheș, mai mulți șefi de poliție au fost demiși. Insa nu durat mult, iar aceștia s-au intors inapoi in funcții de conducere. Este și cazul șefului IPJ Maramureș, criticat de ministru pentru ca și-a luat concediu in perioada scandalului. In prezent, acesta se afla tot intr-o funcție de conducere, dar la IPJ Vaslui. Iar cazul nu este izolat. Pe lista șefilor demiși se numara și Victor Ivașcu, demis din funcția de șef al Poliției de Frontiera. In prezent, acesta este la dispoziția ministrului de Interne și așteapta sa ii fie trasate noi sarcini tot in cadrul structurii din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

