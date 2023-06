Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta de amploare la Ministerul Sanatații. Alexandru Rafila a oferit prima reacție, dupa ce mai multe plase cu carnați de Pleșcoi au fost aduse in instituție. Bunurile ar fi provenit de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca, timp in care conducerea unitații susținea o evaluare, conform Realitatea.Net.…

- Alexadru Rafila a declarat ca va face o ancheta in legatura in sacoșele despre care se spune ca au plecat de la spital la minister in data de 23 mai.„Toata aceasta poveste cu carnații de Pleșcoi care au intrat in Ministerul Sanatații trebuie investigata și o vom face marți, sunt zile libere...”, a spus…

- Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie din Romania transmite ca se delimiteaza de practici de tipul "carnaților de Pleșcoi", referindu-se la cazul dezvaluit de Europa Libera care a scris ca membri din conducerea spitalului Sapoca au adus carnați de Pleșcoi la Ministerul Sanatații inainte ca managerul…

- Scandalurile din Sanatate vin unul dupa altul. Europa Libera a publicat un articol cum ca ar exista suspiciuni de șpaga cu carnați de Pleșcoi la Ministerul Sanatații. Alexandru Rafila spune ca nu știe nimic, dar verifica.

- Conducerea Spitalului de Psihiatrie Sapoca s-a prezentat la Ministerul Sanatații cu opt sau noua sacoșe pline cu carnați de Pleșcoi, pe 23 mai, inainte de a primi 10 la o evaluare a activitații managerului general și a-i fi aprobata o schimbare de organigrama, arata o investigație realizata de Europa…

- In țara noastra trebuie sa existe circa 25 de centre in care sa se realizeze tromboliza și tombectomie pentru a se interveni in cel mai scurt timp in cazul bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare, precizeaza ministrul Sanatații. Pentru aceasta, Ministerul Sanatații a aprobat un atestat in baza caruia…

- Gazeta Sporturilor a dezvaluit astazi in exclusivitate ca poliția, procuratura și FRF investigheaza o potențiala frauda pentru caștiguri ilicite din pariuri, in care principal vizat este fostul dinamovist Steliano Filip. Fundașul in varsta de 28 de ani a oferit o prima reacție pentru GSP.ro. Cazul…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca Spitalul Militar Central este unul dintre cele mai bune spitale din Romania si ca situatia deputatului a carui familie afirma ca a fost ucis de patru infectii nosocomiale pe care le-ar fi luat din acest spital urmeaza sa fie clarificata…