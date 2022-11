Cazul care a șocat Alba: Mama fetiței violate de doi bărbați a obținut ordin de protecție, în timp ce este arestată preventiv Cazul care a șocat Alba: Mama fetiței violate de doi barbați a obținut ordin de protecție, in timp ce este arestata preventiv Femeia din Aiud, Maria C.A., mama fetiței violate de catre iubitul femeii, dar și de catre un prieten, a obținut un ordin de protecție chiar daca se afla in arestul preventiv al IPJ Alba. De asemenea ordinul de protecție emis pe 6 luni este și pentru fetița in cauza, care acum este reprezentata legal de […] Citește Cazul care a șocat Alba: Mama fetiței violate de doi barbați a obținut ordin de protecție, in timp ce este arestata preventiv in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

