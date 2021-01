Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini in care un batran cade la pamant, fiind lovit de un mascat in seara de Revelion, au fost facute publice, iar poliția a anunțat ca demareaza o ancheta in acest caz. Incidentul s-a petrecut in Maramureș, in comuna Ardusat, acolo unde oamenii legii au facut percheziții la domiciliile…

- Conducerea IPJ Maramures a demarat o cercetare interna dupa aparitia in spatiul public a unor imagini filmate la interventia in comuna Ardusat a politistilor din localitate si de la Serviciul Arme, Explozibili si Substante Toxice, insotiti de luptatori din Serviciul de Actiuni Speciale, secvente…

- A fost scandal in Ajun de An Nou in localitatea maramureșeana Ardusat. Zeci de localnici de etnie rroma au ieșit in strada dupa ce mascații de la Poliția Maramureș și cei de la Arme, Explozibili și Substanțe Toxice au efectuat percheziții la domiciliile unor persoane suspectate ca ar deține și vinde…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au intensificat in aceasta perioada activitațile de verificare a modului in care sunt deținute și comercializate articolele pirotehnice. Joi, 31 decembrie, polițiștii specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți…

- Fostul international roman, Ladislau Boloni, acum antrenor la Panathinaikos, a anunțat ca va trimite la UEFA o scrisoare in care le ia apararea arbitrilor romani implicati in scandalul de rasism de la meciul PSG – Istanbul Basaksehir. In acelasi mesaj, antrenorul ii acuza pe presedintele FRF, Razvan…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminica, ca Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul evoluției pandemiei. Autoizolarea automata a fost eliminata, cu condiția unui test negativ, pana pe 21 decembrie și dupa 6 ianuarie. Masurile sunt aplicabile incepand cu data de 4 decembrie…

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Premierul Ludovic Orban susține ca petrecerile de Revelion sunt considerate petreceri private si nu vor putea fi organizate, iar romanii care vin in tara de Craciun vor intra in carantina daca se intorc din tari cu un indice de infectare mai mare decat cel inregistrat de Romania, scrie News.ro. ”Din…