„Cazul” AstraZeneca, o isterie de presă? Reactia mai multor state europene de a suspenda vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca vine din precautie, pentru ca nu vor sa-si asume niciun risc. De aceasta parere e profesorul de sanatate publica de la Universitatea Babes Bolyai, Razvan Chereches. El a spus in emisiunea Desteptarea de la Europa FM, ca nu a fost dovedita vreo legatura intre imunizare si efecte secundare grave, cum ar fi cheaguri de sange. „Nu avem in momentul de fața, nici pentru faza de suspiciuni nu sunt suficiente date. E o isterie de presa, in cea mai mare parte. Poziția infecționiștilor, a epidemiologilor tinde sa fie una… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți romani, majoritatea din Timiș, vaccinați cu vaccinul AstraZeneca, au anunțat redacția Biziday.ro ca pe certificatele lor de vaccinare apare seria aceluiași lot care a fost oprit de la inoculare in mai multe țari europene, din cauza apariției unor efecte adverse. Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca a fost suspendata în 9 țari din Europa dupa ce în ultimele zile au aparut probleme cu coagularea sângelului la unii pacienți. Austria și Danemarca au fost primele țari care au luat în calcul…

- Razvan Cherecheș, profesor în sanatate publica la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), a explicat de ce oamenii nu pot sa aleaga vaccinul cu care vor sa se vaccineze împotriva COVID-19. Din motive logistice, acest lucru…

- Autoritațile anunța ca vor inființa 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie. Cele mai multe vor fi in București (22), Cluj și Timiș (cate 10) și Iași (8). Cinci dintre ele vor funcționa in județul Bacau. Inscrierea pentru imunizarea…

- In urma unui reportaj realizat de BBC in una din cele mai mari comunitați de rromi din Europa, in Sliven, Bulgaria, s-a constatat ca peste 20.000 de oameni traiesc intr-o mizerie de nedescris, iar virusul ar putea fi mai mult decat in largul sau in acest mediu. Masurile de prevenție a raspandirii Covid-19…

- Raportat la cifrele oficiale, Romania pare ca se afla intr-o situație fericita fața de alți țari din Europa și ca epidemia este pe o panta descendenta. In ultima luna, infectarile raportate zilnic se situeaza la 2-3 mii de cazuri, insa și numarul de teste rareori depașește cu puțin 30 de mii, dintre…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca toti calatorii care sosesc in Anglia, inclusiv cei care locuiesc acolo, vor trebui, incepand de saptamana viitoare, sa prezinte un teste COVID negativ efectuat in termen de 72 de ore inaintea deplasarii, informeaza AFP.Chiar daca au un rezultat negativ la test,…

- China a inregistrat primul caz „important” de infectare cu noua tulpina a coronavirusului, care circula in toata Europa, și despre care se știe ca este mult mai contagioasa decat varianta originala. Specialiștii spun ca aceasta noua varianta a Covid-19 este „o mare potențiala amenințare pentru prevenirea…