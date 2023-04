Cazul Aeroportul Otopeni: DNA nu a solicitat ridicarea imunității vreunei persoane Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a transmis miercuri ca nu s-a cerut ridicarea imunitatii fata de vreo persoana in dosarul privind prelungirea pe diverse perioade de timp a unor contracte pentru exploatarea spatiilor comerciale din interiorul Aeroportului „Henri Coanda” din Otopeni. Procurorii anticoruptie precizeaza intr-un comunicat de presa ca nu au solicitat, pana in prezent, „ridicarea imunitatii sau o alta incuviintare fata de nicio persoana fizica care sa aiba vreo calitate speciala cu privire la care legea sa impuna un astfel de demers anterior efectuarii in continuare a urmaririi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

