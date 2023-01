Stiri pe aceeasi tema

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…

- Atentie, soferi! Revin radarele fixe si camerele de supraveghere a traficului. Legea a fost promulgata Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, prin care se introduce un sistem integrat de monitorizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede posibilitatea pentru dansatori, solistii de balet, balerini si acrobati…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, actul normativ pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, prin care primarii de sector si ai municipiilor resedinta de judet pot beneficia de informatii din domeniul securitatii nationale. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ privind circulatia pe drumurile publice, care prevede posibilitatea ca Politia Rutiera sa dispuna ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar, informeaza Agerpres."Politia Rutiera poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Codului muncii si a Codului administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati.