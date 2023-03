Stiri pe aceeasi tema

O femeie de 51 de ani a murit joi dupa-amiaza intr-un accident produs pe o strada din Slatina, județul Olt.

Gruparea Paris Saint-Germain a anuntat, marti seara, ca atacantul brazilian Neymar a suferit o entorsa la glezna dreapta, cu leziuni ligamentare.

Un autoturism in care se aflau o femeie si un copil a luat foc in mers pe DN 2F, joi seara, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

Un barbat in varsta de 55 de ani din municipiul Satu Mare și-a pus ștreangul de gat in timp ce vorbea la telefon cu cumnata sa.

Politologul Cristian Pirvulescu este decanul Facultații de Științe Politice de la SNSPA. Acesta susține ca, la alegerile din 2024, Romana va vedea probabil reprodus votul din anul 2020.

Primaria Bucuresti anunta, miercuri, ca ASPA a sterilizat, in 2021 si 2022, 2.000 de caini, o noua campanie de sterilizare urmand a avea loc in weekend, informeaza agenția NEWS.RO. Personalul ASPA a ridicat, in perioada 21 – 24 ianuarie, 40 de caini din diferite zone, 26 fiind doar de la Lacul Morii.

Cel de-al doilea om care a ajuns pe Luna se casatorește pentru a patra oara, legendarul astronaut Buzz Aldrin anunțand ca se va casatori cu iubita sa chiar de ziua lui de naștere, la Los Angeles.

Kylian Mbappe crede ca "nu va digera niciodata" esecul suferit de selectionata Frantei in fata Argentinei (scor 2-4 la loviturile de departajare), in finala Cupei Mondiale de fotbal 2022, in ciuda unei triple a atacantului Les Bleus, scrie AFP.