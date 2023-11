Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a murit, in urma loviturilor primite de la cei trei agresori, care au intrat peste el in casa. Aceștia sunt de negasit, dar a aparut un indiciu care ar putea sa conduca la identificarea lor. Dupa ce și-ar fi supravegheat victima cateva zile la rand dintr-o casa…

- Un caz șocant face furori in București! Parinții unui copil de patru ani au facut acuzații grave, spunand ca baiețelul lor a fost agresat fizic de educatoare. Cei doi iși doresc sa faca dreptate in acest caz și au depus deja o plangere la Poliție.

- Un barbat a cazut, miercuri, de pe un slep, in Dunare, la Galati. Mai multe echipaje mobilizate pentru cautarea acestuia. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati a anuntat ca misiunea de cautare a persoanei care a cazut in apa Dunarii de pe un slep este in derulare. „Misiune de cautare…

- TERIFIANT…Gest socant in comuna Dumesti, judetul Vaslui, acolo unde o adolescenta in varsta de 17 ani si-a omorat pruncul nou-nascut si l-a aruncat in latrina din fundul curtii. Fata a ajuns pe mana politiei dupa ce, la cateva zeci de minute de la nastere, s-a prezentat impreuna cu tatal ei la Spitalul…

- A fost scandal, luni, in prima zi de scoala, la Belciugatele. Amalia Bellantoni nu este dorita la catedra de catre unii parinti. Profesoara s-a simțit amenințata și a sunat la poliție, spunand ca are in preajma instigatori care ii pot pune viața in pericol. Amalia Bellantoni s-a temut pentru siguranta…

- Poliția din Ialoveni solicita suportul cetațenilor pentru identificarea femeii din imagine, suspectata ca ar fi implicata in savarșirea unor escrocherii. Suspecta, identifica victimele in strada, majoritatea femei in etate, și, prin inducerea in eroare, invocand diverse pretexte, dobandea mijloace banești…

- Deputatul USR Stelian Ion a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care ii cere ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, sa prezinte mai repede concluziile contraoelor efectuate la Constanta dupa tragicul accident rutier soldat cu doi morti de la 2 Mai. "A trecut o saptamana de cand a…