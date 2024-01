Stiri pe aceeasi tema

- Muntele Pietricica din Piatra Neamț a ars in noaptea de Revelion, incendiul izbucnind din cauza artificiilor. La cateva minute dupa miezul noptii, in toiul focului de artificii, flacarile au cuprins culmea pe jumatate impadurita.„Forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra…

- Se cere o lege anti-petarde. Initiativa legislativa propune interzicerea detinerii petardelor de catre persoanele fizice, fiind introduse masuri stricte pentru combaterea comertului ilegal cu materiale pirotehnice. Potrivit proiectului de lege, politia va avea astfel parghiile necesare pentru a lua…

- Petardele și artificiile care in fiecare decembrie transforma strazile in locuri asemanatoare cu un camp de lupta au efecte negative asupra sanatații oamenilor, dar și asupra animalelor și plantelor, avertizeaza cercetatorii.La sfarșit de an, aceeași poveste: in locul unor sarbatori liniștite, strazile…

- Andrew și Tristan Tate trec printr-o perioada dificila in aceste momente. Mama milionarilor britanici a suferit un atac de cord, in urma cu puțin timp. Femeia a fost transportata de urgența la spital și urmeaza sa fie supusa unei intervenții. Frații Tate nu pot, in continuare, sa paraseasca Romania.

- Un copil de 15 ani din comuna Metes, judetul Alba, a ajuns duminica la spital cu leziuni la o mana provocate de jocul cu petarde, potrivit Agerpres."In cursul zilei de azi, echipajul SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Alba Iulia, in cooperare cu un echipaj SAJ cu medic, a fost solicitat sa…

- Dragoș Neagu (47 de ani), pe numele de scena Cadillac sau Daddy Caddy, unul dintre membrii trupei B.U.G. Mafia, a suferit un infarct și este internat in spital. Anunțul a fost facut de colegii de trupa, intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook. Artistul se afla sub supravegherea medicilor, potrivit…

- O echipa mixta din cadrul Direcției de Sanatate Publica Suceava se va deplasa in teren pentru efectuarea unei anchete epidemiologice, dupa ce 19 copii și un adult din Franța au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgența cu simptome de toxiinfecție alimentara. Doar patru…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost internat de urgența intr-un spital din strainatate din cauza unor probleme grave de sanatate, potrivit surselor din domeniul medical. Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, are probleme mari de sanatate și a fost internat de urgența intr-un spital din strainatate.…