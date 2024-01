Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Cluj a fost prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice. Ce a urmat i-a șocat insa și pe polițiști, pentru ca persoana vizata era plina de sange, cu un deget taiat. Ciprian Calin Pop, patronul Gentlemen’s Bistro din Cluj-Napoca, ar fi fost torturat și talharit,…

- O serie de manuscrise medievale au fost descoperite in turnul secret al Bisericii Sf. Mihail, in timpul lucrarilor de restaurare. Un volum a ramas la Cluj și a fost studiat de profesorul Adrian Papahagi. ”Ne bucuram de o descoperire codicologica importanta: un manuscris medieval nestudiat pana acum…

- Incident socant chiar in sectia de politie, in Timisoara. Un barbat l-a amenintat pe un agent sef de politie ca il va bate si il va ucide, apoi i-a amenintat si familia acestuia. Agresorul a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru ultraj.

- Incident grav de securitate la Slatina. Un ofițer SRI este acuzat ca a dus acasa zeci de secrete de stat și le-ar fi divulgat unui om de afaceri. Acesta este acuzat ca a patruns in posesia unor informații secrete de stat, pe care, in loc sa le distruga conform procedurilor, le-ar fi fotografiat. Conform…

- Continua ancheta in cazul șocant de la Sibiu, de zilele trecute, cand un om de afaceri a fost atacat cu salbaticie in propria casa, barbatul pierzandu-și viața in urma leziunilor suferite. Apar informații noi in acest caz. Mai exact, s-a aflat ca un barbat a fost dus la audieri in cazul atacului șocant…