Caz dramatic: Un tânăr infectat cu Covid a murit înainte să devină tată Un tanar care s-a infectat cu Covid-19 a fost intubat la Spitalul Județean Pitești chiar in ziua in care soția sa a nascut. Barbatul a murit fara sa afle ca a devenit tata. “In ziua in care i se indeplinea poate cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat și nu a apucat sa afle ca e tata”, a povestit purtatorul de cuvant al unitații medicale din Argeș. Tragedia a impresionat pe cadrele medicale din Pitești. “Scriu aceste randuri indeosebi pentru cei care inca nu cred in COVID. Va dau un singur exemplu, al unui tanar care a ajuns tarziu la spital. Foarte tarziu. In ziua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Scriu aceste randuri indeosebi pentru cei care inca nu cred in COVID. Va dau un singur exemplu, al unui tanar care a ajuns tarziu la spital. Foarte tarziu. In ziua in care i se indeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat. Nu a apucat sa afle ca e tata.…

- Un tanar bolnav de COVID a murit la Spitalul Județean Pitești chiar in ziua in care soția sa a nascut. In ziua in care i se indeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat și nu a apucat sa afle ca e tata, a povestit reprezentanta spitalului. Tragedia…

- Un preot de doar 46 de ani din județul Dolj și preoteasa lui de aceeași varsta au murit la doar doua zile distanța dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus. Erau internați. Nu se vaccinasera. „E mare pacat, pentru ca am pierdut un om devotat comunitații, ajuta pe toata lumea, asculta pe toata lumea,…

- Cristina Cazacu, purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența Pitești, județul Argeș, a relatat, intr-un mesaj tulburator postat pe Facebook, cazul unui tanar care a ajuns foarte tarziu in unitatea medicala, si, in ziua in care sotia sa nastea, a fost intubat. Barbatul nu a mai apucat sa afle…

- Un tanar in varsta de 35 de ani din Arges, intubat de mai multe zile, a murit vineri. El era intubat de apriximativ o saptamana, din ziua in care i s-a nascut fiul. Barbatul era diagnosticat cu COVID-19 si internat la sectia ATI a Spitalului de Urgenta Pitesti. Tanarul a ajuns in stare grava la spital…

- Tragedie intr-o familie din Argeș. Un tanar de 35 ani, confirmat cu COVID, a murit noaptea trecuta la Spitalul Județean de Urgența din Pitești. Barbatul avea comorbiditați. In ziua in care i se indeplinea cel mai mare vis, acela de a deveni tata, tanarul a fost intubat. In ciuda tuturor eforturilor…

- Doi nou-nascuți au murit la SJU Iași, infectați cu COVID-19. Bebelușii au fost transferați, in urma cu doua saptamani, de la Suceava și prezentau comorbiditați. Cei doi copii fusesera internați in Spitalul Județean Iași in urma cu doua saptamani, dupa ce au fost infectați cu COVID-19. Micuții se nascusera…

- Reverendul Jesse Jackson, pastor si militant emblematic pentru drepturile civile in SUA, a fost spitalizat dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, desi vaccinat, au anuntat sambata reprezentantii sai, relateaza AFP. Jesse Jackson, de 79 de ani, si sotia sa Jacqueline Jackson, de 77 de ani, sunt tratati…