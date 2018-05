Daca in prima faza s-a crezut ca femeia și-ar fi luat copilul de mana și s-a aruncat in gol, rezultatele autopsiei au aratat ca Stephanie și-a impins intai fiul de 7 ani in gol, dupa care a sarit și ea.

Atat Stephanie, cat și fiul ei au murit dupa multiplele rani cauzate de impact. Se pare ca decizia femeii de a-și pune capat zilelor a fost faptul ca era implicata intr-un proces pentru custodia copilului cu fostul soț, Charles Nicolai.

Stephanie planuia sa mearga in aceasta vara in Europa, impreuna cu fiul ei, pentru a-si vizita iubitul aflat in Spania. In urma cu cateva zile,…