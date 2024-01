Un caz cutremurator a intrat in atenția medicilor, care au intervenit de urgența. O mama și copiii ei au primit asistența medicala, dupa ce au ajuns la spital cu semne ale unei intoxicații. Cei opt membri ai familiei au fost internați. Medicii de la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare au intervenit de urgența vineri, […] The post Caz cutremurator la Satu Mare! O mama și cei 7 copii ai sai au ajuns la spital, dupa ce s-au intoxicat first appeared on Ziarul National .