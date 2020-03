Stiri pe aceeasi tema

- Fratele unei femei care a murit acasa dupa ce a contractat coronavirusul Covid-19 a fost nevoit sa faca un apel disperat pe social media pentru a convinge autoritatile italiene sa vina sa ii ridice corpul neinsufletit. Teresa Franzese, 47 de ani, locuia cu familia ei in orasul Napoli si a inceput sa…

- Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gadea pe de Facebook, scrie evz.ro : „Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am…

- Un copil de 10 ani din Teleorman, intors de curand, impreuna cu tatal sau, din Lombardia, este suspect de infecție cu noul COVID-19. Autoritațile sunt in alerta. Au izolat copilul și l-au dus la Spitalul din Alexandria.

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 in peninsula, informeaza BBC.Citește și: S-a gasit un tratament pentru coronavirus și este deja produs: experții medicali confirma faptul ca da rezultate In ultimele 24 de ore,…

- Romanii povestesc pe Facebook cum este in carantina! Din ce relateaza, autoritațile au inceput sa iși faca treaba. Un roman din Galați, plasat in carantina la domiciliu timp de 14 zile, a inceput sa țina pe Facebook un fel de jurnal de carantina. Din ce povestește, daca in faza inițiala autoritațile…

- Autoritatile judetuilui Olt au luat masuri de prevenire si control specifice noului Coronavirus si au pus la dispozitia cetatenilor un numar de telefon al Departamentului de Sanatate Publica unde pot apela in caz ca prezinta simptomele specifice coronavirusului. Prefectul județului Olt, Florin-Constantin…

- BUCUREȘTI, 19 dec – Sputnik. Redactorul șef al Agenției Internaționale de Presa “Rossiya Segodnya” și postului de televiziune RT, Margarita Simonyan, s-a adresat președintelui Estoniei, Kersti Kaljulaid, in chestiunea amenințarilor in adresa jurnaliștilor Sputnik Estonia. “Stimata doamna…