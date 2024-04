Către Porțile Cuvântului Alexandru PRIPON Formularile meșteșugite mi s-au parut intotdeauna cea mai inalta forma a exprimarii elevate, comprimand in cateva cuvinte bine ticluite ani și ani de popasuri prelungite intre coperțile carților. Aduse din condei, gratulari și jigniri, comunicari seci sau exclamații entuziaste devin altceva: impliniri ale ideii in expresii elegante, menite sa puna pe ganduri. Consider … Articolul Catre Porțile Cuvantului apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

- Alexandru PRIPON Cuvintele au nefericitul obicei de a-și modifica ințelesul, din cand in cand, ravașind sensurile și punand pe ganduri persoanele mai puțin atente la schimbarile survenite intre versatilele granițe ale aventurilor lexicale. Imprevizibile pana la debusolare, transformarile capata uneori…

- Alexandru PRIPON Suntem entitați sociabile și identitați interdependente. Niciodata singuri pana la capat, ne impletim cuvintele și gandurile intr-o posibila armonie prea puțin probabila, cautand sa evitam singuratatea. Exclus, adesea voluntar, din comuniunea cu semenii, cugetatorul solitar ajunge sa-și…

- Alexandru PRIPON Exista, din cate ne invața lumea in care traim, doua tipuri de știri: cele corecte și cele care prind la public. Pentru a detalia puțin, cele corecte sunt știrile ca la carte, obținute in timp util, cu surse care sa le confirme veridicitatea, cu munca de teren și de redacție, realizate…

- Alexandru PRIPON Știam doar satul, strada (centrala, desigur, așa cum se numește drumul care traverseaza mai toate localitațile rurale), numarul casei și cam atat. Trebuia sa gasesc o persoana fara nume și sa preiau un pachet, pe care sa i-l predau unui amic insistent, lipsit de autovehicul proprietate…

- Alexandru PRIPON Pe Autostrada Litoralului, intr-o zi de iarna ploioasa ca o nostalgica revenire la sezonul autumnal, am remarcat un fenomen ciudat: gravitația era invinsa de forța de frecare. Cel puțin așa am comentat, cautand sa par cat mai savant. Picaturile de ploaie ajunse pe parbriz curgeau… in…

- Alexandru PRIPON Nu cred sa existe un disconfort mai straniu decat criza reala a scriitorului. Fie lipsa inspirației (survenita ca urmare a unui eveniment neplacut), fie dispariția subiectelor, fie orice altceva. Sunt momente in care cuvintele nu se așaza pe foaie decat disparate și de-a curmezișul,…

- Alexandru PRIPON In contextul demisiei unui jurnalist, ca urmare a neincadrarii sale in linia ceruta de patronat, context incețoșat și situat intr-o zona gri a existenței jurnalismului, mai cu seama intrucat au aparut marturii dintr-o alta redacție, in care tot colectivul a demisionat, aparent din motive…

- Alexandru PRIPON Cuvintele care sa exprime adevarul sunt puține și ușor coruptibile. Ne așezam la masa vorbelor conștienți ca vom minți, ne ridicam de acolo spunandu-ne ca nu am avut incotro, inventam strategii post factum, doar pentru a explica prezența generoasa a neadevarului in discursul nostru.…