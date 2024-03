Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca Paștele Catolic este sarbatorit la o data diferita fața de cel Ortodox, tradițiile se aseamana destul de mult. Sarbatoarea nu are o data fixa, insa se celebreaza anual primavara. In acest an, Paștele catolic are loc duminica, 31 martie, in timp ce cel ortodox are loc in 5 mai.

- Buna Vestire este o sarbatoare creștina celebrata in data de 25 martie, in amintirea momentului in care Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Fecioara Maria ca-l va naște pe Iisus din Nazaret.

- Credinciosii romano catolici celebreaza duminica, 24 martie, Floriile, sarbatoare care simbolizeaza intrarea Domnului in Ierusalim. Ramurile pe care crestinii catolici le primesc la Sfanta Liturghie din Duminica Floriilor au fost binecuvantate si trebuie tratate ca obiecte sfinte. Este traditional sa…

- Creștinii ortodocși pe stil vechi sarbatoresc astazi Intampinarea Domnului, numita in popor și Stretenia. Cu aceasta ocazie, fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare.

- Sfintii Ermil si Stratonic au trait in tinutul Iliricului si al Dunarii de Mijloc, in timpul persecutiilor declansate de imparatul Licinius 230 325 . Diaconul Ermil a fost chemat inaintea imparatului ca sa dea marturie despre necinstirea idolilor. Sfantul Ermil, ajuns in fata imparatului, a spus ca…

- Crestinii ortdocsi pe stil vechi sarbatoresc astazi, 7 ianuarie, Nasterea lui Iisus Hristos. Sarbatoarea Craciunului marcheaza nașterea de acum mai bine de doua mii de ani a lui Hristos Mantuitorul.

- Boboteaza (Iordanul) – 6 ianuarie: la Boboteaza nu se spala rufe, apa sfintita luata acum are puteri miraculoase, ea nu se strica niciodata. La Boboteaza se sfintesc toate apele, iar preotul se duce la o apa unde va arunca crucea. Mai multi barbati se arunca in apa ca sa o aduca inapoi, iar cel care…