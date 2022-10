Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Anna Roman este foarte atenta la aparițiile ei și are mare grija sa arate bine tot timpul. Fara dar și poate, bruneta e in pas cu moda chiar și atunci cand merge la sala. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…

- Este considerata una dintre cele mai fierbinți și controversate artiste de la noi din țara. Cu un succes fulminant pe piața muzicala internaționala, blondina are zeci de milioane de fani in toate colțurile planetei. Originara din Constanța, solista a facut furori, din nou, cu pozele sale incendiare…

- O vedeta din Romani a fost surprinsa in ipostaze intime. Fanii acesteia au ramas fara cuvinte cand au vazut imaginile. Femeia a susținut in repetate randuri ca nu o sa revina la vechile obiceiuri, dar iata ca dorința de confort și o viața fara dureri de cap pe partea financiara au adus-o din nou intr-o…

- Cand toata lumea aștepta nunta dintre Andreea Cosma și Gabi Matei, iata ca vine bomba. Cei doi s-au desparțit, iar fosta membra a Camerei Deputaților din Parlamentul Romaniei are un nou iubit. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins in tandrețuri pe strazile Capitalei.

- Stilul Rihannei de dupa naștere pare mai bizar decat cel din perioada sarcinii hellip; deși pare greu de crezut. Vedeta a fost surprinsa de paparazzii intr-o pereche de incalțari in care pare extrem de greu sa te deplasezi.

- Mihai Mitoșeru iubește din nou! Prezentatorul TV radiaza de fericire in aceasta perioada, asta dupa ce și-a gasit liniștea in brațele iubitei sale. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, i-au surprins pe cei doi in ipostaze tandre chiar pe strazile Capitalei.

- Una dintre cele mai iubite artiste ale Romaniei iubește din nou. Invitata in cadrul podcastului lui Damian Draghici, celebra cantareața a marturisit care sunt calitațile care au atras-o la actualul ei partener de viața. La inceputul anului, solista dezvaluia cum ar trebui sa arate barbatul care ar putea…