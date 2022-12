Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce operatorii de telefonie mobila au fost sancționați in repetate randuri cu avertismente și amenzi, in prezent obligațiile de acoperire menționate in cadrul licențelor eliberate in anul 2013 sunt complet indeplinite, a anunțat miercuri Autoritatea de reglementare in comunicații.

- Mii abonați ai Vodafone FIX, din mai multe zone ale Municipiului Alba Iulia au ramas fara televiziune prin cablu și internet, timp de mai mult de 17 de ore, de marți seara pana miercuri in jurul orei 15.00, din cauza unui angajat al Primariei Alba Iulia. Defecțiunea a intervenit in cursul zilei de marți,…

- In lipsa participarii Telekom Mobile la licitația 5G, Orange, Vodafone și RCSandRDS vor plati statului 432,6 milioane de euro pentru utilizarea de noi frecvențe de spectru radio, „un rezultat bun in actualul context macroeconomic și politic”, a precizat marți Vlad Stoica, președintele autoritații de…

- Telekom Mobile, operatorul de servicii mobile pastrat de grupul elen OTE dupa vanzarea operațiunilor fixe catre Orange, a anunțat joi ca avea 4,08 milioane de abonați și utilizatori de cartele preplatite la data de 30 septembrie, in creștere cu 13,3% fața de 30 septembrie 2021, ceea ce echivaleaza cu…

- Documentele de calificare depuse de Orange, Vodafone și RCSandRDS in cadrul așa numitei licitații 5G au fost validate, astfel ca cei trei mari operatori pot participa la procedura de achiziție a drepturilor de utilizare pentru mai mult spectru radio, ce va fi folosit inclusiv pentru furnizarea de servicii…

- ”Contextul macroeconomic nu este cel mai fericit și atunci este normal sa avem inca semne de intrebare privind apetitul pentru achiziții al Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS&RDS, chiar daca aceștia au primit concesii importante”… Astfel ”se sparge” in analize financiare ”Dumnezeul TELECOM”, Vlad…

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 operatori europeni de telecomunicatii au cerut ca gigantii din domeniul tehnologiei sa suporte unele costuri ale retelei de telecomunicatii.

- Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Telefonica si alti 12 furnizori de telecomunicatii vor ca giganții americani din domeniul tehnologiei – Google, Meta și Netflix – sa imparta costurile rețelei din Europa, invocand criza energetica și obiectivele UE privind schimbarile climatice. Potrivit Reuters,…