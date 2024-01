Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea unei nunți in 2024, cu toate detaliile bine puse la punct, te poate costa surprinzator de mult. Serviciile sunt mult mai costisitoare fața de cum erau in urma cu aproximativ cinci ani de zile. Daca atunci, un meniu modest costa pana in 300 de lei, astazi aceasta suma aproape ca nu e luata…

- Un cuplu din Marea Britanie a reușit sa economiseasca peste 15.000 de lire sterline la nunta. Cei doi tineri au planuit totul in detaliu și au marturisit ca nunta a ieșit fix așa cum au visat.

- Alexandru Gadiuța, viceprimarul de la Sectorul 6, exclus din USR la solicitarea șefului filialei bucureștene,Vlad voiculescu, acuza partidul de inscenarea unor acuzații, inclusiv legate de nunta sa. „Este o mizerie și voi uza de toate caile de atac”, a scris Gadiuța pe pagina sa de socializare. Viceprimarul…

- Alexandru Gadiuța, viceprimarul USR de la Sectorul 6, a fost exclus din partid de Biroul Municipal al USR București. Acesta este unul dintre cei mai mari susținatori ai lui Nicușor Dan din USR.Potrivit publicației Buletin de București, forul de conducere al USR București a discutat luni seara o…

- Mirela Vaida, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din Romania, este foarte cunoscuta și pentru calitațile ei vocale. Apreciata de o mare parte dintre telespectatori, aceștia o aleg pentru evenimente importante din viața lor precum sunt nunțile.

- Mare nunta mare in comuna Șcheia. Și nu una oarecare ci o ”nunta de aur”. Mirii, nu mai puțin de 13 familii care au implinit 50 de ani de casatorie. Nașii, primarul Vasile Andriciuc care i-a avut alaturi pe viceprimarul Cristinel Burac și membrii Consiliului Local dar și pe administratorul public al…

- Victor Ponta a intrat in politica in anul 2004, fara sume exorbitante in conturi. In una din primele sale declarații de avere, Ponta a menționat trei apartamente la Baia de Fier, in Gorj, acolo unde avea și un teren. Ponta avea și venituri ca avocat, deși a intrat in Barou prin fals.Pe zero a intrat,…