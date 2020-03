Stiri pe aceeasi tema

- ​Mastile medicale sunt la mare cautare pe eMAG, arata retailerul online, în rest tot smartwatch-urile, telefoanele smart si scutecele au ramas cele mai cautate produse. Însa, un magazin de ochelari spune ca sunt tot mai muti clienti care le cer ochelari care sa-i protejeze de coronavirus.…

- Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni lucreaza la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea sa afle detalii despre toate locurile de munca disponibile in Romania. Anuntul a fost facut de seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, la o dezbatere cu tema "Piata…

- In timpul unor controale facute de protecția consumatorilor in cinci restaurante din Cluj, ca urmare a unor reclamații depuse in cursul lunii februarie, comisarii CJPC Cluj au gasit mancare expirata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Guvernul pregatește o platforma cu locuri de munca vacante, pentru romanii care vor sa se intoarca din strainatate. Deficitul de pe piața muncii este de 400.000 de angajati Ministerul Muncii si Departamentul Romanilor de Pretutindeni lucreaza la o platforma prin care romanii din strainatate vor putea…

- Dr.Max, cel mai mare lanț de farmacii din Europa Centrala și de Est, deschide astazi 418 farmacii, in 93 de orașe din toata RomaniaBucurești, 10 Februarie, 20202020 este anul in care Dr.Max intra oficial in viața romanilor cu peste 400 de farmacii in toata țara, acoperind cele mai importante orașe și…

- In aceasta saptamana, moneda naționala s-a apreciat constant fața de euro, ajungand de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a dezvaluit, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, motivul…

- Piata bunurilor de larg consum va inregistra, in acest an, un avans de peste 12%, evolutie stimulata de cresterea cererii, urmare a majorarii salariilor si pensiilor, si, nu in ultimul rand, de avansul preturilor, arata o analiza a companiei de consultanta Frames.

- Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pieței locale de business process outsourcing, anunța extinderea cu un nou centru in orașul Constanța, in urma unei investiții importante. Cea de-a 7-a locație a companiei in Romania va avea cca. 600 de angajați in urmatorii trei ani și va deservi…