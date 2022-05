Câți bani cheltuie Rusia pe zi în războiul cu Ucraina? Rusia susține deja de trei luni invazia din Ucraina. Razboiul necesita aproximativ 900 de milioane de dolari pe zi, a declarat Sean Spoonts, redactor-sef al SOFREP, pentru Newsweek. Mai multi factori sunt luati in considerare. Aceasta suma include plata soldatilor rusi care lupta in Ucraina; furnizarea de munitie, gloante si rachete; si costul reparatiei echipamentului militar pierdut sau deteriorat. Rusia trebuie, de asemenea, sa plateasca pentru miile de arme si rachete de croaziera care au fost lansate in timpul razboiului si care costa aproximativ 1,5 milioane de dolari bucata, potrivit Spoonts.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

