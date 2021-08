Câți ani a împlinit Barack Obama Barack Obama, care implinește pe 4 august varsta de 60 de ani, și-a anulat petrecerea de ziua sa, de teama raspandirii coronavirusului. Fostul președinte al Statelor Unite intenționa sa-și serbeze aniversarea in aer liber, respectand toate masurile sanitare, cu toți invitații vaccinați sau testați negativ. Chiar și așa, Obama si-a atras critici venite din tabara republicana, iar in final a decis anularea evenimentului. Petrecerea lui Barack Obama, nascut pe 4 august, urma sa aiba loc in acest weekend pe insula exclusivista Martha’s Vineyard, respectand directivele Centrului pentru prevenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

