Catherine Zeta-Jones va veni in Romania unde, in aceasta toamna, vor incepe filmarile la noua serie Familia Addams realizata de Netflix. Actrița de 51 de ani o va interpreta pe Morticia, informeaza Urban.ro . Catherine Zeta-Jones va juca alaturi de Jenna Ortega, in rolul lui Wednesday Addams, și Luis Guzman, in rolul lui Gomez Addams, soțul Morticiei. Descrisa de producator drept un mister supranatural, producția se va numi Wednesday Addams și va avea opt episoade. Filmul este regizat de Tim Burton va prezenta anii lui Wednesday Addams ca studenta la Academia Nevermore. Filmarile la noua serie…