Câteva clarificări şi critici în privinţa PIB-ului judeţului Iaşi Explicatiile din prima parte au doar rolul de a clarifica lucrurile si de a oferi o alta cheie de interpretare a datelor. Nu ofera insa nici cea mai mica scuza pentru politicienii care au condus zona, diferentele raman in continuare chiar daca sunt ceva mai mici. Ultimele date publicate in Breviarul economic al judetului Iasi - editat de Camera de Comert si Industrie - arata o realitate cruda pentru judetul nostru. PIB-ul pe cap de locuitor este de doar 9.143 de euro si reprezinta doar 60- fata de cel din Cluj, 65- fata de cel din Timis si Brasov si este de aproape trei ori mai mic fata de Bucuresti.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

