- Alarma pentru pompierii din municipiul Arad dupa ce explozia unei butelii a cauzat un incendiu pe strada Minervei. La fata locului a fost nevoie si de interventia SMURD, echipajul medical acordand ajutor unui barbat salvat din interior si care a suferit mai multe arsuri. . Pompierii militari aradeni…

- A fost cod portocaliu de precipitatii si inundatii, astazi, in judetul Hunedoara. Nu a durat mult ca apa sa-si faca aparitia in gospodariile unor familii si chiar intr-un magazin. Pompierii militari au intervenit pentru mai multe astfel de situatii in Orastie, Hateg si municipiul Hunedoara. Astfel,…

- Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șapte județe din țara. Potrivit hisrologirlor, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana joi la ora 16:00 raurile din bazinele hidrografice: Barzava (județele: Caraș-Severin si Timis), iar pana miercuri la miezul nopții…

- "Au intervenit pompierii din Bretea Romana si de la Hunedoara. Interventia rapida a pompierilor a facut ca focul sa nu se extinda la celelalte autoturisme aflate in parcarea manastirii. Dupa aproximativ o ora focul a fost stins. Cauza probabila a fost un scurtcircuit electric la compartimentul motor.…

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- Un copac a cazut astazi in Petrosani, langa un hotel din zona, blocand complet drumul spre masivul Parang. Detasamentul de pompieri din municipiul hunedorean a intervenit de urgenta. Arborele a agatat de asemenea si firele de curent, dar din primele informatii incidentul nu a cauzat intreruperea furnizarii…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la ”crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…