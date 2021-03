Categoria de persoane mai predispuse la simptome de Covid persistent Potrivit unui raport asupra bolii COVID de lunga durata, prezentat de Observatorul european pentru sisteme si politici de sanatate, aproape un sfert dintre bolnavi continua sa prezinte simptome. Simptomele care apar și la o luna dupa ce au depasit boala, sunt dureri musculare si in de piept, oboseala, probleme de respiratie si lacune de memorie. Una din zece persoane care a suferit de COVID-19 prezinta simptome si dupa 12 saptamani de la boala, potrivit Biroului regional pentru Europa al OMS de la Copenhaga. Biroul a subliniat ca asa-numitul “COVID persistent” trebuie sa devina o prioritate pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

