​Catedrala emblematică din Nagorno Karabah, lovită de bombardamente O catedrala armeana celebra din Nagorno Karabah a fost lovita de tiruri ale forțelor azere, în aceasta regiune separatista unde au loc conflicte violente, a anunțat joi guvernul de la Erevan, citat de AFP.



"Forțele din Azerbaidjan au bombardat biserica armeana Ghazanchetsots din localitatea Shousha", a afirmat Centrul de informații al guvernului armean, într-un mesaj pe Facebook însoțit de fotografii care arata edificiul afectat de lovituri și interiorul acoperit de moloz.



