Câte kilograme are Jardel, cel mai mare porc din România (Video) Jardel este cel mai mare porc din Romania sau cel puțin așa susține proprietarul, un fermier din Drajna de Jos, județul Prahova. Acesta spune ca porcul atinge o greutate de circa 600 kilograme, este lat cat ușa și abia il mai ține podeaua. Animalul provine din incrucișarea a doua rase, Pig – mama și Duroc – tatal și are o varsta in jur de 30 de luni, declara Dan Praf, fermierul care se lauda pe Youtube cu așa un exemplar. Jardel este hranit fara concentrate sau alte ”prostii”, iar de cand s-a facut frig s-a adaugat și hrana lichida la porția zilnica de mancare. La așa o greutate, ”tancul” Jardel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte de Craciun, prețul la carnea de porc a explodat, practic, pornind de la 12-13 lei/kg și ajungand chiar și la 20 lei/kg in viu la porcii crescuți in gospodariile populației, in timp ce la poarta fermei carnea costa aproximativ 8 lei/kg. In același timp, carnea in carcasa se vinde cu…

- De Black Friday 2022 , pana luni, 14 noiembrie, la ora 00:00, SAGA pune in vanzare o cantitate limitata de bilete pentru cea de-a treia ediție a festivalului. In plus, SAGA 2023 pune in vanzare bilete reduse. Plus biletul de 1 milion de dolari, redus! De vineri, 11 noiembrie, de la miezul nopții și…

- Interminabilele discuții pe tema pieței de energie din Coaliție mai aveau puțin și se terminau la primavara. Totuși, cele doua mari partide au cazut la invoiala. Mai exact, PNL a cedat la insistențele celor de la PSD. In urma ședinței coaliției de guvernare s-a decis ca pragurile pentru casnici de…

- Va fi petrecere mare la Bistrița, in acest weekend. Unul dintre cei mai in voga cantareți de muzica de petrecere din Romania vine in SKY Club pe 12 noiembrie. Invitatul de onoare al serii va fi Tzanca Uraganu, cantareț popular de manele. Clubul SKY din Piața Mihai Eminescu va gazdui sambata, 12 noiembrie,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Dayana Yastremska a oferit un interviu dupa ce a jucat la Transylvania Open. Sportiva le-a mulțumit romanilor pentru ajutorul acordat refugiaților ucraineni. ”Pot sa spun ca atunci cand am ieși pe teren, am simțit ceva foarte apropiat de mine. Nu au fost mulți oameni,…

- Agricultura inteligenta incepe sa-și faca loc in Romania. La Ploiești, a fost inaugurata prima sera verticala din Romania, de catre Kaufland și Ultragreens, insa, cat de curand vor urma și alte investiții de acest gen. Producție pe tot parcursul anului, consum mai mic de apa și de energie, precum și…

- Factura la curent: Cat ii va costa pe romani? Recunoașteți ca este intrebarea la ordine zilei. Ce se va intampla și care va fi prețul platit, vedeți calculele aici. Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta (AEI), susține ca romanii vor ajunge sa plateasca facturi la energie cat…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un contribuabil care, in perioada 2020-2022, a importat 4.861 tone textile din Turcia si a facut demersuri evidente pentru a evita sa plateasca obligatii fiscale, calculate ca datorate suplimentar, in cuantum de 36,68 milioane de…