Câte doze de vaccin a distrus România Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala a vaccinurilor. „Pana acum cred ca au fost distruse vreo 3 milioane de doze și probabil alte 3 milioane de doze vor expira pana la sfarșitul acestui an. E o socoteala complicata, pentru ca trebuie sa adun și dozele care sunt inca in stoc și pe care nu le-am folosit și e puțin probabil sa le folosim. In stoc cred ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații: Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID. Alte 3 milioane expira Trei milioane de doze de vaccin anti-COVID a distrus Romania pana in prezent, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, declara ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile…

- „Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an” a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi nici macar donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește…

- Ministrul Sanatații , Alexandru Rafila, a precizat, duminica seara, la Antena 3, ca milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au fost deja distruse, dupa ce au expirat. Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID , iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an,…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a declarat ca Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarsitul acestui an. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul COVAX nu primeste varianta actuala a vaccinurilor.

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a declarat duminica seara, la Antena 3, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul Națiunilor Unite nu mai primește varianta actuala…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania are in depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu exista deloc interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira distrugerea lor va costa alti bani. „Noi ne gasim in situatia in care avem…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți seara, la Antena3 ca poate fi observata o incetinire a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in Romania si ca spera sa se ajunga la o stabilizare a situatiei. Potrivit bilanțului transmis, marți, de ministerul Sanatații au fost inregistrate…

- „Numarul cazurilor de infectari COVID-19 a crescut alarmant in ultima perioada. Medicii au avertizat inca de saptamana trecuta ca ne vom confrunta cu un nou val mai devreme decat era așteptat. ”In ultima saptamana s-au inregistrat aproape 8.000 de cazuri, mai exact 7.726 de cazuri. Un procent important,…