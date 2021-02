Un numar de 164 de cazuri de infectare cu SARS-Cov-2 noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7 au fost confirmate pana in prezent in Romania, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii. „Ministerul Sanatatii a fost informat, astazi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) ca, in Romania, au fost confirmate, pana in prezent, 164 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 noua varianta UK – linia genetica B.1.1.7”, au precizat reprezentanții Ministerului Sanatații. Cazurile confirmate provin din Bucuresti…