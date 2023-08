Catastrofă Crevedia. 12 pacienți cu arsuri au fost transportați în străinătate - Unde sunt tratați răniții și cât de gravă este starea lor Din cele 58 de persoane lovite de catastrofa, doua au murit. Aproape un sfert dintre victime sunt intr-o stare extrem de grava, cu arsuri grave, insa alți doi pacienți nu pot fi transferați din cauza ranilor cumplite.La cateva ore dupa tragedie, 4 pacienți au fost transferați in Belgia și Italia. Alți 8 au fost transferați a doua zi in Germania, Austria și Norvegia. In avioanele armatei au fost și rudele raniților care le vor fi alaturi in strainatate. Romania are doar 30 de paturi de Arși și Mari Arși. Cinci pacienți cu arsuri, transportați cu aeronave militare catre spitale din Austria și Germania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

