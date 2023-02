Stiri pe aceeasi tema

Daca mostenitorii care controleaza vastul patrimoniu al megastarului sunt de acord cu vanzarea, aceasta ar putea include jumatate din interesele pe care le detin, inclusiv drepturile pentru viitorul film biografic „Michael" si comedia muzicala „MJ: The Musical". Acordul, care ar putea include si un…

Gigantul japonez Sony intentioneaza sa cumpere jumatate din catalogul muzical al cantaretului Michael Jackson, pentru care ar urma sa plateasca o suma record cuprinsa intre 800 de milioane si 900 de milioane de dolari, a anuntat miercuri revista americana Variety, citata de AFP.

Cantarețul canadian Justin Bieber a vandut drepturile asupra catalogului sau muzical catre Hipgnosis pentru 200 de milioane de dolari, fiind cel mai recent dintr-o lunga serie de artiști, precum Bob Dylan și Bruce Springsteen, care au renunțat la repertoriul lor profitabil pentru bani, potrivit AFP.

Cantaretul canadian Justin Bieber si-a vandut drepturile asupra catalogului sau muzical catre Hipgnosis pentru 200 de milioane de dolari, urmand exemplul lui Bob Dylan si Bruce Springsteen, scrie AFP.

Antoine Fuqua, regizor american in varsta de 56 de ani, a fost ales sa realizeze un film biografic asteptat despre Michael Jackson, anunta Variety.

Gigantul tehnologic chinez Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) a estimat vineri ca veniturile sale din 2022 au ramas stabile, sugerand ca declinul vanzarilor din cauza sancțiunilor americane a incetat, scrie Reuters. In ciuda faptului ca vanzarile au crescut cu doar 0,02%, președintele rotativ Eric…

Gigantul suedez din industria modei H&M a anuntat marti ca retrage de la vanzare o colectie in care a folosit imaginea lui Justin Bieber, dupa ce, intr-un mesaj furios, starul canadian a declarat ca nu si-a dat acordul pentru "gunoiul" respectiv, informeaza AFP.

- Un video de pe TikTok cu Selena Gomez de pe vremea in care avea o relație cu Justin Bieber a ajuns viral. 4,6 milioane de oameni au urmarit imaginile cu Selena in perioada ei skinny , inclusiv artista, care a reacționat cu un emoji trist.