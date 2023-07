Cătălina Ponor s-a cununat religios şi şi-a botezat fiul Catalina Ponor și Bogdan Jianu s-au casatorit religios și și-au botezt și fiul, la un an distanța de la cununia civila. Cei doi și-au unit destinele intr-o biserica din Manasia, județul Ialomița. Printre invitații de seama se numara foștii antrenori ai gimnastei Octavian Bellu și Mariana Bitang. Fostele sale colege din echipa nationala de gimnastica, Andreea Raducan, Monica Rosu si Sandra Izbasa i-au fost alaturi fostei campioane. Catalina Ponor, de 35 de ani, s-a cununat civil vara trecuta cu Bogdan Jianu, de 53 de ani, regizorul care este cu 18 ani mai in varsta. Fosta mare gimnasta și partenerul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

