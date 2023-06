Stiri pe aceeasi tema

- Roberto De Zerbi, antrenorul lui Brighton, locul 6 in Premier League, a urmarit din tribune finala campionatului Italiei la U19, Lecce - Fiorentina 1-0. Antrenorul revelației din Premier League a urmarit la treaba 4 romani campioni cu Lecce U19: Alexandru Borbei (portar), Razvan Pașcalau (fundaș central),…

- Portarul Alexandru Borbei, fundașul Razvan Pașcalau, mijlocașul Catalin Vulturar și atacantul Rareș Burnete au caștigat campionatul rezervat echipelor U19, cea mai importanta competiție juvenila din fotbalul italian, invingand in finala Fiorentina cu 1-0. Lecce „Romena” e noua campioana de tineret a…

- Foresta Suceava nu a reușit victoria acasa cu Ceahlaul Piatra Neamț in primul meci de baraj pentru promovarea in Liga 2. Scorul final a fost 0-0. Lupta se va da in retur la Piatra Neamț, miercuri, 7 iunie de la ora 17.30. The post Foresta Suceava nu a reușit victoria acasa cu Ceahlaul Piatra Neamț in…

- Adrian Mutu (44 ani) a fost invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, care a fost filmat inainte de meciul Rapid – FCSB. Antrenorul a venit cu un sfat pentru tinerii fotbaliști. Briliantul și-a inceput cariera ca fotbalist de mic, iar acum este de parere ca fotbalul s-a schimbat complet. Adrian Mutu…

- Clujenii au reușit sa se impuna, marți, 18 aprilie, impotriva celor de la SCM ”U” Craiova. Meciul a reprezentat cea de-a 3-a victorie consecutiva impotriva formației din Banie și calificarea clujenilor din primul tur al play-off-ului. Campionii clujeni au reușit sa treaca de SCM ”U” Craiova…

- Instanțele de judecata au decis ca o primarie din județ sa asfalteze o strada pe care nu s-a intervenit niciodata, de 40 de ani. Este o decizie fara precedent pentru județul Bacau, iar victoria a fost obținuta de un locuitor, in ciuda șicanelor la care a fost supus, dar și a fricii vecinilor de a […]…

- Salvatore Sirigu, portarul de rezerva al Fiorentinei, a fost operat dupa ce a fost victima unei rupturi la tendonul lui Ahile la un antrenament, saptamana trecuta, a anuntat sambata clubul italian, citat de AFP, potrivit Agerpres.Fostul portar al lui PSG si al nationalei Italiei (28 selectii), in…

- Brigitte Pastrama regreta ca și-a lasat copiii pe locul al doilea și s-a axat pe barbații din viața ei. Aceasta și-a dat seama cine sunt persoanele cele mai importante din viața ei, iar acum, ii este alaturi fiicei ei, Sara, alegand sa schimbe relația dintre ele.