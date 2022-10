Cătălin Silegeanu: Partidele promovează o groază de nulități Botoșanenii se raporteaza cel mai frecvent la incompetența administrativa și lipsa de viziune a decidenților. Insa administrația nu poate fi performanta cand jumatate din deliberativ este total lipsit de opinie, atitudine și activitate. Este vorba despre acei oameni platiți din bani publici pentru a ridica mana, un gest necesar și suficient pentru ca interesele partidelor sa se materializeze, susține Catalin Silegeanu intr-un comunicat de presa. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

